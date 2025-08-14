A partir de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA), este jueves se derribará un inmueble vinculado a violencias altamente lesivas y al microtráfico de drogas en Frontera.

Según se informó, se trata de una construcción ubicada a muy poca distancia de instituciones religiosas, sociales y de salud.

El cese del estado antijurídico fue solicitado hoy por el fiscal del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, y la fiscal de la sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero, en una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela de la que también participó el Fiscal Regional Carlos Vottero. El juez que hizo lugar al requerimiento del MPA es Nicolás Stegmayer.

La medida se enmarca en una investigación penal asignada por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General, de acuerdo con los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Desde el MPA se destacó “el valor simbólico de la inactivación del inmueble que se utilizaba para desplegar conductas delictivas en Frontera”.

Se explicó que “ante el juez, acreditamos la existencia de las actividades ilícitas, su persistencia en el tiempo y la urgencia en que cese el estado antijurídico”.

Además, se aclaró que “la demolición total se definió en función de las particularidad del inmueble en cuestión”.