En la jornada del jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Frontera, donde fueron detenidas cuatro personas en el marco de una causa por microtráfico de drogas.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía 5 del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Fabiana Bertero, y forma parte de las acciones impulsadas por la Fiscalía General dentro del plan de persecución penal.

La intervención tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de calles 96 y 9. Allí, agentes del Distrito Frontera de la PDI detuvieron a tres hombres —C. J. B., de 30 años; L. A. P., de 33; y J. M., de 26— y a una mujer identificada como L. C. S., también de 26 años.

Durante el operativo se incautaron 30 envoltorios de cocaína con un peso total de 14,66 gramos, un envoltorio con marihuana, 54.600 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia destacaron que esta clase de intervenciones apuntan a combatir el narcomenudeo en los barrios, en línea con los objetivos fijados por el Ministerio Público.