Este 12 de septiembre se cumplirá un mes del crimen de Emanuel Levratto, el joven de 28 años que fue hallado en un campo en las afueras de Frontera y falleció mientras era trasladado al Hospital J.B. Iturraspe. Desde entonces, su familia no ha recibido novedades oficiales sobre la investigación y reclama justicia.

A casi un mes del crimen, la familia está atravesada por el dolor y la incertidumbre ya que aseguraron que no recibieron más información por parte de la policía ni de la Justicia, y que siguen esperando respuestas.

“La policía ya no nos dio más información de nada. Queremos justicia por lo que pasó. Nosotros no podemos hacer nada, solo esperar, pero no hacen nada. No queremos que esto quede en la nada”, contaron a El Periódico.

Sobre posibles testimonios o indicios que hayan surgido en este tiempo, aseguraron: “No sabemos nada. Mucha gente opina, pero no hay nada claro”.

El caso

El hecho se produjo durante la madrugada del 12 de agosto, cuando vecinos y allegados encontraron a Levratto herido, tendido en una zona rural. Aunque fue llevado al Hospital, los médicos constataron que ya no tenía signos vitales.

Desde el entorno familiar aseguraron que Emanuel había salido en busca de sus caballos junto a un menor de edad cuando fue interceptado por dos personas que lo atacaron. El chico que lo acompañaba fue quien corrió a pedir ayuda, y familiares llegaron poco después al lugar.

Investigación sin avances

El caso está en manos del fiscal Martín Castellano, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela y según datos preliminares, el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego en la zona lumbar que habría sido la causa principal de la muerte, además de otra lesión balística de menor gravedad y múltiples desgarros en el brazo izquierdo.

Se estableció que el joven habría fallecido al menos una hora y media antes de ingresar al hospital, aunque todavía no hay precisiones oficiales sobre el móvil del ataque ni sobre los responsables. La investigación continúa sin resultados concretos ni detenciones informadas, tampoco se descarta ninguna hipótesis. La familia de Emanuel Levratto insiste en que no puede haber impunidad y reclama avances concretos.