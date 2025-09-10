Un hombre de 41 años fue imputado por el delito de "lesiones graves culposas" en relación a un accidente de tránsito ocurrido el pasado 7 de septiembre en Freyre. En el marco de la causa, la Policía procedió hoy al secuestro de su camioneta.

El procedimiento se llevó a cabo tras las averiguaciones realizadas y bajo directivas de la Fiscalía de 1° Turno. Los investigadores procedieron al secuestro de una camioneta Chevrolet S-10 de color azul oscuro y cabina simple, vehículo que se vincula al siniestro vial.

El hombre, de 41 años, es el principal sospechoso de haber causado el accidente que resultó con lesiones graves para la víctima.