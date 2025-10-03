En el marco del plan de lucha y prevención contra el narcotráfico, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), junto a personal de la Policía de Córdoba, realizaron patrullajes en diversos sectores de la ciudad de San Francisco.

Durante el operativo, en la intersección de calles Gerónimo del Barco y José Ingenieros, se procedió al control de un hombre mayor de edad que circulaba en motocicleta, a quien se le secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana. Además, se retuvo el rodado por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana.

El despliegue tuvo su epicentro en calles, espacios verdes, sectores comerciales y zonas vulnerables de barrios La Milka, Sarmiento y Hospital.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado del detenido y de las sustancias secuestradas a sede judicial.