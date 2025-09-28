En el marco de operativos preventivos en el departamento San Justo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 48 años en San Francisco y secuestró un arma de fuego.

El procedimiento se concretó en calle Chaco al 1000, barrio Parque, donde efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales controlaron a un motociclista y le incautaron un revólver calibre 22. El hombre fue aprehendido en el lugar.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico ordenó el traslado del detenido y la remisión del arma secuestrada a sede judicial.

Por otra parte también se realizaron controles antinarcóticos en las terminales de ómnibus, accesos y sectores vulnerables de las localidades de El Tío, Devoto, La Francia, Las Varas y Saturnino Laspiur, todas del mismo departamento.