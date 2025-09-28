FPA detuvo a un hombre y secuestró un arma de fuego durante controles en San Francisco
El operativo se realizó en barrio Parque. Además, se desplegaron controles antinarcóticos en otras cinco localidades del departamento San Justo.
En el marco de operativos preventivos en el departamento San Justo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 48 años en San Francisco y secuestró un arma de fuego.
El procedimiento se concretó en calle Chaco al 1000, barrio Parque, donde efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales controlaron a un motociclista y le incautaron un revólver calibre 22. El hombre fue aprehendido en el lugar.
La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico ordenó el traslado del detenido y la remisión del arma secuestrada a sede judicial.
Por otra parte también se realizaron controles antinarcóticos en las terminales de ómnibus, accesos y sectores vulnerables de las localidades de El Tío, Devoto, La Francia, Las Varas y Saturnino Laspiur, todas del mismo departamento.