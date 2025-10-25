En el marco de investigaciones por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, la FPA realizó tres operativos en distintas localidades de Córdoba que derivaron en el cierre de puntos de venta, nueve detenciones y el secuestro de drogas y elementos vinculados a su comercialización.

En Malagueño, se allanó una vivienda donde una mujer uruguaya de 66 años fue detenida. Se secuestraron 274 dosis de cocaína, 144 plantas de cannabis sativa, dinero y material de fraccionamiento. La imputada contaba con antecedentes por narcotráfico y violencia familiar.

En Laboulaye, tras una investigación de varios meses, se desarticuló una banda liderada por un hombre oriundo de Rufino, Santa Fe, quien operaba desde una habitación de hotel. En total, fueron detenidas cinco personas (dos mujeres de 35 años y tres hombres de 29, 31 y 34). En este contexto se realizaron seis allanamientos y se incautaron marihuana, un arma de fuego calibre .22, un automóvil Audi A3, dinero, sustancia de corte y otros elementos de interés. Uno de los domicilios allanados pertenecía a una mujer que ya cumplía prisión domiciliaria.

Por último, en Ballesteros fueron detenidos tres hombres mayores de edad y se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y material de fraccionamiento, con la asistencia de canes detectores de la división K-9. Las ventas se realizaban desde el domicilio y se cobraban mediante transferencias bancarias.

La intervención fue ordenada por las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, Carlos Paz y Laboulaye. En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a sede judicial junto con el material secuestrado.