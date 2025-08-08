Una organización narco, compuesta de cuatro integrantes, fue desbaratada en la localidad de Canals, luego de cuatro meses de intensas investigaciones. Se allanaron cinco viviendas (puntos de venta y de guardado) e incautaron una importante cantidad de estupefacientes.

En los puntos de venta desbaratados, detalló FPA, se logró la incautación de 4.089 dosis de cocaína y 18 de marihuana, tres cartuchos, dinero ($3.827.400 y cheques), dos balanzas digitales, dos automóviles (uno de alta gama), una máquina de contar dinero y diferentes elementos relacionados a la causa.

La organización estaba compuesta por el principal investigado junto a su madre, hijo y nuera. Realizaban delivery de drogas en diversas poblaciones cercanas a Canals también.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de los cuatro detenidso a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.