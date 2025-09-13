Finalizó operativo interfuerzas en San Francisco con más de 230 identificados y 30 vehículos secuestrados

Este viernes 12 de septiembre se realizó en la ciudad de San Francisco un operativo interfuerzas e interprovincial. El procedimiento incluyó controles vehiculares, identificaciones y allanamientos, según informó la Policía de Córdoba.

Durante el operativo, la Policía de Córdoba aprehendió a cinco personas por infracción a la Ley 23.737 y a una persona por infracción al artículo 71 de la Ley 10.326. Además, se secuestraron un automóvil vinculado a la causa, una motocicleta, cocaína granulada, dinero en efectivo y 24 motocicletas por infracciones a la normativa provincial. Se concretaron cinco allanamientos, de los cuales uno arrojó resultado positivo.

En paralelo, la Policía Federal Argentina efectuó cuatro procedimientos por infracción a la Ley 23.737, con cuatro imputados y el secuestro de 5,8 gramos de cocaína y 1,5 gramos de marihuana. También identificó a 47 personas y controló 32 vehículos.

Por su parte, Gendarmería Nacional identificó a 35 personas y controló 20 vehículos en distintos puntos de la ciudad.

En total, el operativo dejó seis personas aprehendidas por distintas infracciones, ocho imputados en causas federales, 236 personas identificadas y más de 200 vehículos controlados. También se labraron cinco actas de infracción a la Ley 8560, una de ellas por alcoholemia positiva.

La fiscalización estuvo a cargo de la directora de la Unidad Regional Departamental San Justo, comisario mayor Analia Ludueña, y del subdirector comisario inspector Pablo Nieto. La supervisión fue realizada por el jefe del Departamento de Coordinación Operacional, comisario Daniel Albera, y el jefe de la Comisaría de Distrito San Francisco, comisario Gaspar Bazán.