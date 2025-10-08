Filtran la foto del “Loco David”: y quién es y qué rol habría tenido en el triple crimen

La investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela sumó este martes un nuevo sospechoso: “el Loco David”, también conocido como “el Tarta”.

De acuerdo con fuentes de la causa, se tarta de Morales Huamani, un “transa” radicado en la villa 1-11-14. Es ciudadano de nacionalidad peruana y habría sido contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, para ejecutar los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.



El hombre fue mencionado por una testigo clave y por el detenido Víctor Sotacuro, ambos en declaraciones ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa.



Según el testimonio de Mónica Débora Mujica, pareja de Sotacuro, el viernes 19 de septiembre el “Loco David” se comunicó con su pareja para que lo buscara en una vivienda de Florencio Varela.

“Se llama David, pero no tengo idea del apellido. Es gordito, de pelo corto, moreno, de unos 30 años y de nacionalidad peruana”, relató Mujica ante la Justicia.

La mujer agregó que el sospechoso vive en la villa, “en la manzana 29”, y describió con detalle cómo llegar a su vivienda: “Se entra por un pasillo chiquito que lleva a un callejón donde hay otro tope. La puerta es negra. Al lado vive una amiga, y por eso lo vi entrar muchas veces ahí”.



Mujica también explicó que en el barrio lo conocen como “el Tarta” porque tartamudea al hablar. “Es conocido en la zona, la gente sabe quién es”, aseguró la testigo, cuya declaración fue valorada por los investigadores como una de las más reveladoras del expediente.

Según el testimonio de Sotacuro, aquella noche fue contactado por “El Tarta” para un supuesto “viaje a una fiesta peruana”. Más tarde, recibió un mensaje con una ubicación en Florencio Varela, donde debía buscarlo nuevamente. Cuando el chofer llegó, tres pasajeros subieron al auto “mojados y embarrados”. Dos de ellos tenían la boca tapada, y el propio “Loco David” iba en el asiento delantero, en evidente estado de alteración.

“Me dice ‘qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante’”, relató el remisero ante la Justicia, al describir el tono violento del sospechoso. “Tenían olor a alcohol y parecían nerviosos”, agregó.

Sospechado de ser el ejecutor

Para los investigadores, Morales Huamani habría sido el brazo ejecutor de la venganza narco que derivó en la masacre. Su nombre aparece mencionado en múltiples testimonios y en comunicaciones telefónicas analizadas tras las detenciones de los otros involucrados.

Según la hipótesis principal, “Pequeño J” habría dado la orden de matar a las jóvenes como represalia dentro de una disputa entre bandas rivales. En ese contexto, el “Loco David” habría participado directamente en la logística y la ejecución del ataque.

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, mantiene un pedido de captura internacional sobre Morales Huamani y Alex Roger Idone Castillo, otro prófugo identificado en las últimas horas.