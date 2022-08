Un confuso episodio vivió una familia sanfrancisqueña en la mañana del domingo en el centro de Villa Carlos Paz, cuando el auto en el que circulaban fue impactado por otro que manejaba una mujer, la cual en el medio del tumulto y el amontonamiento de gente, aprovechó para huir del lugar.

El choque se produjo alrededor de las 9 en plena avenida San Martín de la villa serrana cuando el Renault Sandero en el que viajaba la familia de Nazareno Bernachini (29) junto a su esposa y la hija de ambos de 2 años, se encontraba detenido en un semáforo y fue embestido en la parte trasera por un Peugeot 207, que era conducido por una mujer de unos 40 años aproximadamente. La cual, tras el choque, dejó su auto y escapó del lugar con algunas pertenencias mientras el joven de nuestra ciudad asistía a su pareja y a su beba que afortunadamente no sufrieron lesiones.

En diálogo con El Periódico, Nazareno contó que había viajado a pasar el fin de semana en la localidad de Tanti con varios familiares. “Estabámos esperando el semáforo y me impactaron de atrás violentamente, con decirte que el baúl ni la puerta lateral no me abrieron más, el choque me sacó la guía del asiento de conductor, tenía a mi nena en su sillita en ese rincón donde me chocaron pero gracias a Dios no le pasó nada”, relató.

Mientras asistía a su hija y su mujer para comprobar que no les haya pasado nada, pudo observar a la conductora del otro auto “muy tranquila buscando cosas del interior del Peugeot que manejaba”, contó y agregó: “Noté que algo tenía y así me lo confirmaron los inspectores y los testigos, estaba como alcoholizada o drogada. Empezó a buscar sus pertenencias y mientras llegaba la Policía y a mí me hablaban los inspectores dejó su auto abandonado y se fue”.

Según datos que el vecino de nuestra ciudad pudo recabar por otras personas presentes en el lugar, el auto de la mujer habría tenido otros accidentes ya que el paragolpe trasero lo llevaba colgando.

Auto registrado en La Matanza

El joven se manifestó indignado ya que los inspectores presentes “no le pidieron ni un dato, se pararon delante del auto y la dejaron ir”, expresó. Luego relató que cuando quiso radicar la denuncia en la comisaría de Carlos Paz, “no me la quisieron tomar, el auto estaba en el patio de la comisaría pero me dijeron que nadie se había presentado y no sabían de quién era el auto. Esta mañana me llamó un comisario de allá y me dijo que la mujer estaría identificada pero que no la encuentran y que el auto está registrado en La Matanza pero no saben si es del marido o de quién. No sé si me ocultan algo o no saben qué hacer, es todo muy misterioso”, sostuvo.

Nazareno buscó la matrícula del auto por internet y efectivamente aparece registrado en La Matanza (Buenos Aires), con deudas de 250 mil pesos, “pero no me dice de quién es. necesito saber quién me chocó, no sé cuánto me va a salir el arreglo del auto, pese a que físicamente estamos bien, pero esto no puede quedar así. Si a mi nena le pasaba algo esta mujer escapó como si nada”, se quejó.