Paolo Luis Gottero (20), el joven baleado en Frontera que estaba internado en estado gravísimo. El paciente experimentó una leve mejoría en las últimas horas y despertó del coma farmacológico inducido en el Hospital Iturraspe de San Francisco.

Según un informa al que accedió El Periódico, Gottero se encuentra despierto en el Área de Terapia Intensiva. Debido a esta evolución favorable, el equipo médico procedió a reducir la medicación para evaluar su progreso. El joven, que había ingresado con una herida de arma de fuego en el abdomen, presenta poca fiebre, un indicador alentador.

Como se informó, Gottero fue sometido a una cirugía de urgencia, en la que se le realizó la extracción de aproximadamente tres metros de intestino delgado. Continúa en estricta observación médica.

El Caso

Paolo Luis Gottero (20) fue baleado en Frontera el viernes 10 de octubre, en la vereda de su casa de Calle 56 al 100.

El presunto autor de los disparos se entregó a la Justicia el pasado martes. El joven, también de 20 años, se encuentra actualmente alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V de Rafaela, a disposición del fiscal Pedro Machado, en una causa caratulada como tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.