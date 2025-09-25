Un joven de 25 años fue detenido en la localidad de Estación Saguier tras un allanamiento en su domicilio, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. En el procedimiento, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró un arma de fuego y municiones.

El operativo, autorizado por el juez penal Javier Bottero, se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles José Carinelli y Christian Boll. En el lugar, los efectivos detuvieron al principal sospechoso, identificado con las iniciales R. A. D. N.

Durante el allanamiento, la PDI secuestró un revólver calibre .22 con 10 proyectiles, dos teléfonos celulares de la marca Samsung y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Por disposición del fiscal Pedro Machado, el joven de 25 años fue imputado por el delito de "tenencia indebida de arma de fuego de uso civil". El detenido quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, a disposición de la Justicia.