Las autoridades judiciales de Entre Ríos aguardan los resultados de las pruebas de ADN que permitirán confirmar si los restos humanos hallados en Concordia pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero desaparecido que habría sido contratado por Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrido en Córdoba.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, informó este lunes que el hallazgo se produjo en la zona de Estación Yeruá, departamento Concordia, durante un operativo de búsqueda que forma parte de la investigación por la desaparición de Palacio.

En declaraciones a la prensa, Roncaglia detalló: “Hay un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades que seguimos buscando. Creemos que pueden estar en algún lugar de este sector”. El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa, cubierto con tierra y vegetación, en un área rural al sudoeste de Concordia.

El procedimiento fue encabezado por la Policía de Entre Ríos, con la participación de Bomberos, Montada, Canes y Criminalística, además de drones utilizados para el rastrillaje. También estuvieron presentes los fiscales intervinientes, el jefe de Policía Claudio González y autoridades judiciales locales.

Roncaglia aclaró que aún no es posible confirmar la identidad de la víctima, aunque los investigadores trabajan para lograrlo lo antes posible. “Esto se va a hacer rápido. Si no encontramos las huellas digitales, los brazos y el rostro, seguramente procederemos a realizar un ADN. Comúnmente sucede cuando falta la identificación dactilar. El ADN, dependiendo de la urgencia, demora al menos cinco días en ser detectado”, explicó el funcionario.

El ministro subrayó la importancia de brindar información precisa a los familiares del remisero desaparecido: “Creo que es importante identificarlo para llevar tranquilidad a la familia. Queremos dar información precisa, sin especulaciones”.

También señaló que Palacio tenía tatuajes, lo que podría ser clave para una identificación preliminar. “La persona desaparecida tenía tatuajes, podemos identificarlo por sus tatuajes”, afirmó.

El hallazgo se produjo mientras continuaba la búsqueda de Martín Sebastián Palacio, de 49 años, oriundo de Buenos Aires y radicado en Concordia, desaparecido desde el miércoles pasado. El remisero había sido contratado por Pablo Laurta, ciudadano uruguayo detenido por el doble femicidio y el secuestro de un menor en Córdoba.

Laurta fue capturado el domingo en un hotel de Gualeguaychú, donde la policía secuestró diversos elementos vinculados a la causa, entre ellos un arma Bersa calibre .380, teléfonos celulares, dinero, una mira telescópica, un disco rígido y un collar de perlas que podría pertenecer a una de las víctimas. En la misma habitación se encontró también la billetera de Palacio, lo que reforzó la hipótesis de que el remisero habría sido asesinado.

Los restos localizados en Yeruá fueron trasladados al laboratorio forense de Paraná, donde se realizarán los estudios genéticos que determinarán si efectivamente corresponden al chofer desaparecido.

Mientras tanto, los equipos de búsqueda mantienen los rastrillajes en la zona, en un operativo de gran despliegue que involucra fuerzas provinciales, nacionales y tecnología de rastreo.

