Escape de gas en la vía pública movilizó a Bomberos y Emugas

Este mediodía, un escape de gas en la vía pública obligó a la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, en un operativo conjunto con personal de Emugas.

El incidente se produjo en la intersección de calles Independencia y Moreno. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones con seis bomberos, quienes trabajaron coordinadamente con operarios de la empresa distribuidora de gas, abocados a frenar la fuga.

Como medida preventiva, se interrumpió el tránsito vehicular en la zona, con la colaboración de agentes de Tránsito y Guardia Urbana, que participaron del operativo.

Una vez finalizadas las tareas y corroborado que la situación estaba bajo control, las unidades regresaron al cuartel.