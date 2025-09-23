La justicia de Ceres condenó a 8 años de prisión a un hombre que mediante engaños llevó a una niña a su casa y abusó sexualmente de ella. El hecho sucedió en 2022 cuando la víctima tenía 13 años y el autor fue identificado como Juan Carlos Barreto de 40 años.

La pena será de cumplimiento efectivo y se le impuso en el marco de un juicio oral y público. La fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación fue Hemilce Fissore y el juez que condujo el debate fue Javier Bottero.

Luego de conocerse la sentencia del magistrado, la fiscal expresó su conformidad y dijo que “valoraba que se haya dictado sentencia condenatoria contra el acusado tal como lo solicitaron en la acusación”.

Barreto fue condenado porque se comprobó que agredió sexualmente a la niña el 31 de agosto de 2022, aproximadamente a las 14 con "pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos”.

“Barreto, que ya conocía a la niña, la llevó bajo engaño a su casa. El hombre le dijo que quería presentarle a su madre, pero en el interior del dormitorio, y a pesar de la negativa consumó el ilícito”, detalló Fissore y agregó que “abusó sexualmente de la víctima aprovechándose de su inmadurez al momento del hecho”.

El delito que se le imputaba y motivó los 8 años de prisión es “abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una niña menor de 13 años”.