La Justicia confirmó el cierre de la etapa de instrucción en la causa por el crimen de Aralí Vivas, de 8 años, ocurrido en la ciudad de Brinkmann, según informa La Radio 102.9.

De acuerdo a este medio, el fiscal de Instrucción de esa jurisdicción, Francisco Payges, indicó que la causa fue elevada a juicio con tres personas imputadas.

Fueron citados a juicio Matías Ezequiel Simeone y Cristian Hernán Varela, acusados de abuso sexual agravado con acceso carnal y reiteración de hechos, homicidio criminis causa y, en uno de los casos, incendio intencional de la vivienda. Además, fue imputada Rocío Milagros Rauch, acusada de homicidio calificado por el vínculo, bajo la figura de omisión de deber de cuidado.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

El hecho ocurrió en el año 2023 y generó un amplio despliegue judicial en la región.