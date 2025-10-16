El 15 de septiembre pasado el sanfrancisqueño Marcos Acosta sufrió un severo traumatismo de cráneo como consecuencia de un accidente en Río Cuarto, ciudad donde está radicado hace varios años. Desde entonces permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Antonio de Padua y tras un mes de evolución se encuentra en internación común.

La semana anterior le habían retirado la asistencia respiratoria y no necesitó más de la traqueotomía que le habían practicado. Este jueves sus familiares comunicaron el cambio de área y los primeros pasos hacia lo que definieron como larga rehabilitación.

Acosta de 45 años se accidentó cuando viajaba con una joven en su moto Corven 110cc y, por circunstancias que se investigan, lo embistió un automóvil Volkswagen Bora conducido por otro hombre de 39 años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 8, uno de los accesos a la ciudad de Río Cuarto.

Como consecuencia del impacto sufrió un severo traumatismo de cráneo que le provocó una fisura. Fue quien sufrió las lesiones más graves ya que su acompañante sufrió lesiones de menor consideración y el conductor del auto a pesar de que chocó después con una columna no sufrió heridas.