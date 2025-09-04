El Consejo Deliberante de San Francisco realizó esta mañana un emotivo acto para reconocer la actuación de personal policial, civil y de la Guardia Urbana que, con su rápido accionar, logró salvar la vida de una beba de tan solo 17 días de edad.

El reconocimiento, encabezado por el Subdirector de la URD San Justo, Comisario Inspector Pablo Nieto, y el Jefe de la División Patrulla Preventiva, Comisario Daniel Albera, se entregó a los agentes Candela Santillán y Silvio Villet (Patrulla Preventiva), Priscila Trejo (División Comunicaciones - 911), junto a la civil Camila Frank, y los guardias urbanos Ezequiel Zenere y Dahyana Guevara, coordinados por el Comisario (R) Javier Lencinas.

Un llamado al 911 que salvó una vida

El hecho ocurrió el 23 de agosto, alrededor de las 21, cuando una llamada de emergencia al 911 alertó sobre una recién nacida que se estaba asfixiando. Con una impresionante calma y precisión, el personal de la División Comunicaciones guió telefónicamente a la madre, indicándole las primeras maniobras de RCP, logrando mantener a la bebé con vida mientras llegaba la ayuda.

De manera inmediata, se coordinó el desplazamiento de personal policial y de la Guardia Urbana, quienes intervinieron de forma precisa para asegurar el rápido traslado de la menor al Hospital José Bernardo Iturraspe, donde recibió la atención médica correspondiente.

Durante el acto se resaltó la valentía, el compromiso, la vocación de servicio y la capacitación demostrados por los agentes y colaboradores, cualidades que, según las autoridades, constituyen un aporte invaluable para la seguridad, el bienestar y la confianza de la sociedad.