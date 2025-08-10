Un inesperado incidente ocurrió esta madrugada en "El Gigante de Bomberos", donde se presentaba la banda de cuarteto "Dale Q' Va". Uno de los cantantes, David Ortíz de 49 años, sufrió una caída desde el escenario y terminó en el hospital.

El hecho se registró cerca de las 05:00, cuando el artista interpretaba una canción, dio varios saltos y por motivos que se tratan de establecer, el piso del escenario se partió, lo que provocó una dura caída del cantante. Personal policial que cumplía servicio adicional en el evento se percató de la situación. Inmediatamente, junto con el staff de la banda, asistieron al músico y lo trasladaron a un camarín.

El servicio de emergencias Ucemed se hizo presente en el lugar y, tras una primera asistencia, trasladó al cantante al Hospital J.B. Iturraspe. Allí, los médicos le diagnosticaron lesiones leves. Las autoridades labraron las actuaciones de rigor correspondientes al incidente.