Este jueves tuvo lugar un accidente vial sobre la autopista 19 a la altura del kilómetro 214 donde hubo dos personas fallecidas. La tragedia sucedió entre las localidades de Arroyito y El Fuertecito.

La causa del desenlace habría sido el despiste de un auto, informó Cba24N, y como consecuencia del impacto fallecieron un hombre de 56 y una mujer de 46 años, ambos oriundos de la provincia de Misiones.

Las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Citroën C4 Cactus que, por causas que aún se investigan, se habría despistado y terminó fuera de la calzada.

Además una mujer de 57 años resultó lesionada y fue trasladada al Municipal Dr. Carlos J. Rodríguez con politraumatismos de distinta consideración.