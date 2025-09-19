Dos motociclistas resultaron heridos en un siniestro vial en ruta 19, cerca de Josefina
Ocurrió este jueves por la noche. Los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones graves.
Dos hombres resultaron con lesiones de carácter grave tras un siniestro vial ocurrido este jueves sobre la ruta nacional 19, a la altura del kilómetro 123 aproximadamente, en jurisdicción de Josefina.
Según informó personal de la Subcomisaría 8º de Josefina, el hecho involucró a una motocicleta conducida por un hombre de 32 años, quien iba acompañado por un hombre de 28, y un automóvil guiado por un hombre de 33 años.
A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor sufrieron heridas de gravedad.
Por el momento no se informaron mayores detalles sobre el estado de salud de los heridos.