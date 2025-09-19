Dos hombres resultaron con lesiones de carácter grave tras un siniestro vial ocurrido este jueves sobre la ruta nacional 19, a la altura del kilómetro 123 aproximadamente, en jurisdicción de Josefina.

Según informó personal de la Subcomisaría 8º de Josefina, el hecho involucró a una motocicleta conducida por un hombre de 32 años, quien iba acompañado por un hombre de 28, y un automóvil guiado por un hombre de 33 años.

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor sufrieron heridas de gravedad.

Por el momento no se informaron mayores detalles sobre el estado de salud de los heridos.