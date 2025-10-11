Dos hombres domiciliados en Porteña resultaron gravemente heridos este sábado tras un siniestro vial ocurrido alrededor de las 7:00 en el kilómetro 40 de la Ruta Provincial 1, entre las localidades de Porteña y Brinkmann.

Según informó Cientodosnueve, por causas que se investigan, el conductor de un automóvil Volkswagen Gol Trend que circulaba de norte a sur perdió el control del rodado y dio varios vuelcos.

Como consecuencia del siniestro, el conductor fue despedido del vehículo, mientras que el acompañante quedó atrapado en el interior. Bomberos Voluntarios de Porteña trabajaron en el lugar para rescatarlo.

Ambos fueron trasladados al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco para una mejor valoración. La ruta quedó liberada al tránsito, y el vehículo siniestrado permaneció a unos 75 metros de la calzada.