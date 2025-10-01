Nuevamente se desarrolló un operativo interfuerzas, esta vez en la ciudad de Morteros, el cual culminó con la detención de dos hombres mayores de edad, según informó la Comisaría de aquel distrito.

En la primera intervención, efectuada en la intersección de avenida 25 de Mayo y bulevar Libertador, se procedió a la detención de un hombre de 39 años sobre quien pesaba un pedido de detención vigente por parte de la Justicia de la ciudad de Córdoba Capital.

El segundo procedimiento ocurrió en calle Soler, donde fue controlado un joven de 27 años que tenía entre sus pertenencias varios envoltorios con cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. La posesión de estas sustancias infringen la ley nacional 23.737.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. En el operativo participaron Policía de Morteros, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y Seguridad Urbana Municipal.