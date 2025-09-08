Dos autos y una moto chocaron entre Freyre y Porteña

Dos automóviles y una motocicleta colisionaron ayer por la tarde en la ruta provincial N° 1, en el tramo entre Freyre y Porteña. El siniestro vial ocurrió este domingo cerca de las 19 en el kilómetro 61 de la ruta provincial N° 1, en el acceso norte a Freyre, según informó la Asociación Bomberos Voluntarios de Freyre.

Al lugar acudieron las unidades 15 y 11 (rescate) y 16 (transporte de personal), con un total de 14 bomberos bajo el mando del comisario Guillermo Rittiner. También trabajaron un servicio de emergencias, personal de la Policía local, de Policía Caminera, de la Guardia Urbana y del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a lo informado por Canal Cooperativo Freyre, las causas del accidente se intentan establecer y se registraron personas lesionadas con estado de salud reservado. La ruta fue interrumpida totalmente y el tránsito fue desviado por caminos alternativos.