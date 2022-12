Lo que sucedió la semana pasada con un grupo de adolescentes que cometieron un verdadero raid delictivo atacando casas y vehículos con botellazos no deja de sorprender pese al paso de los días. Es que cada vez más vecinos de diferentes barrios denuncian que fueron víctimas, desde barrio Dos Hermanos, Ciudad, Independencia, y ahora también 20 de Junio.

El hecho se dio entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves por parte de un grupo de menores que circulaba en las motos y arrojaban las botellas contra autos y casas.

Todos los casos son graves, pero la situación que se registró con Gerardo Remi fue al menos particular. Resulta que el hombre que reside en barrio Independencia sufrió la rotura del parabrisa de su camioneta y daños en el capot, pero para colmo con el correr de las horas se anotició que algunos de los menores detenidos son estudiantes del Ipet 50 donde casualmente da clases.

“Esa noche escuché las motos y algunos ruidos, pero pensé que eran chicos en moto y que alguno se cayó, por lo que no le di demasiada importancia. Al otro día un vecino me dijo que me habían roto el vidrio del auto”, contó Gerardo a El Periódico Radio FM 97.1.

En esta línea, indicó que tras hacer la denuncia y avanzar con averiguaciones se anotició que la Policía había detenido a los presuntos responsables y que casualmente son adolescentes que asisten al colegio donde él da clases.

Mirá también: así atacaban los adolescentes que atemorizaron a vecinos de barrio Ciudad

"Me enteré que varios pibes de los que están involucrados son alumnos nuestros del Ipet 50. Todo muy loco y para colmo al empezar hablar con gente te enterás que no fue algo imprevisto, sino que fue premeditado de casi una semana", manifestó.

Por otro lado, expresó que lo lamentable es que muchas veces los padres no se hacen responsables y no reconocen la gravedad de los hechos que cometen sus hijos. "Hubo muchos daños materiales, pero por suerte no golpearon a nadie porque pudo ser una tragedia. Hablando con uno de los padres es como que todavía no terminan reconocer o hacerse cargo de lo que hicieron sus hijos", lamentó.

A la vez indicó que uno de los padres habría iniciado una demanda por el accionar de efectivos policiales de la Departamental San Justo.

Por último sostuvo que los docentes hacen todo lo posible en materia de educación pero los problemas de conducta en el 99% viene de la casa.

Los detenidos

La Policía detuvo a tres adolescentes que intentaron ingresar a distintos domicilios y dañaron sus fachadas, si bien había una cuarta persona logró darse a la fuga.

Según informaron desde la Departamental San Justo, el hecho sucedió esta madrugada alrededor de las 6 en Gerónimo del Barco (S) al 3600 y otros sectores de barrio Ciudad en San Francisco.

Los propietarios de las casas llamaron a la Policía cuando escucharon que intentaban forzar las puertas de sus viviendas, luego percibieron que además arrojaban botellas de vidrio contra las puertas.

Al llegar a la zona los efectivos policiales, los delincuentes huyeron en dos motos que tomaron distintos rumbos.

Dos chicos iban en una moto Corven Energy 110 sin patente y debido al agua en la calle cayeron en la esquina de Belgrano y Alberdi. Allí se verificó que los dos tenían 15 años y los derivaron al Hospital J.B. Iturraspe para ser atendidos.

Al mismo tiempo en la esquina de Asunción e Independencia se detuvo a un tercer delincuente de 16 años que llevaba un pasamontaña. Había sido dejado por el conductor de una moto 110 cc. color oscuro el cual escapó.

Todos fueron derivados a la Jefatura por decisión del Juzgado de Menores ya que se los consideró supuestos autores de los delitos de daño y violación de domicilio.