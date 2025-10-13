En medio de la conmoción por el asesinato de Luna Giardina (24) y y su madre Mariel Zamudio (50), la investigación judicial avanzó con la captura de Pablo Laurta en Entre Ríos, mientras la Justicia de Córdoba amplía el foco: el principal sospechoso del doble femicidio es investigado también por la desaparición del chofer de Uber Martín Palacios, cuyo auto apareció calcinado en Villa Retiro, y por un incendio ocurrido el mismo sábado en una iglesia evangélica del barrio de Villa Serrana que dejó como saldo la muerte de dos niñas.

Según la información revelada por La Voz del Interior, esas dos líneas aún no tienen confirmación y permanecen bajo análisis.

Laurta, uruguayo y con antecedentes de hostigamiento y posiciones antifeministas, fue arrestado el domingo al mediodía en un hotel de Gualeguaychú, adonde había llegado tras llevarse a su hijo de 5 años. El niño fue hallado en buen estado de salud y quedó bajo resguardo. En la habitación del acusado se secuestró una pistola calibre .380 que se presume fue utilizada en el ataque.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial se destacó la coordinación interprovincial que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso. El ministro Juan Pablo Quinteros expresó: “Si no hubiéramos actuado rápidamente, con todos los elementos que teníamos, el niño ya estaría en Uruguay y sería una verdadera complicación poder ubicarlo y traerlo”, y agregó: “En medio de la desgracia de este suceso, que pudiéramos lograr detener a Laurta y rescatar al pequeño es un alivio”.

Quinteros confirmó que el presunto femicida será investigado y juzgado en Córdoba.

Imputación y ejes de la causa

Según precisaron fuentes judiciales, Laurta será trasladado a la cárcel de Bouwer con imputación inicial por doble homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y por uso de arma de fuego. En paralelo, el fiscal Gerardo Reyes, del Fuero de Violencia Familiar, dispuso medidas de prueba: análisis de comunicaciones, cotejo de cámaras, toma de testimonios y búsqueda de testigos, entre otras. Están previstos peritajes psiquiátricos para determinar su imputabilidad.

Respecto de la desaparición de Martín Palacios, las fuentes apuntan que el conductor lo habría trasladado días atrás desde Entre Ríos hacia Córdoba y que su familia no tiene noticias suyas; el vehículo fue hallado incendiado el 9 de octubre en barrio Villa Retiro. En Entre Ríos, al cierre del domingo se realizaban rastrillajes vinculados a esa búsqueda.

El incendio en la iglesia: horarios y dudas

El mismo sábado por la tarde se registró un incendio en predios de una iglesia evangélica de Villa Serrana —a pocas cuadras del domicilio de las víctimas—, en el marco de una actividad con familias uruguayas. Dos niñas, de 1 y 5 años, fallecieron. La investigación sobre las causas está radicada en otra fiscalía. En relación con los tiempos, hay una discrepancia: mientras una línea de la investigación señala que el sospechoso ya se había fugado cuando comenzó el fuego, otra sostiene que aún se evalúa si existe alguna conexión.

El hecho en Villa Serrana y la ruta de escape

El doble crimen habría ocurrido el sábado al mediodía en una casa de la calle San Pedro de Toyos, en barrio Villa Serrana, noroeste de la Capital provincial. Vecinos señalaron que habían visto a Laurta “dando vueltas” por la zona en los días previos e, incluso, “en el techo de la casa” de su expareja.

Tras el ataque, el acusado se llevó al niño; una cámara de seguridad lo registró cuando se disponía a abordar un taxi rumbo a la Terminal de Ómnibus. Con tareas de rastreo y escuchas autorizadas, los investigadores reconstruyeron su trayecto hacia Entre Ríos y coordinaron el operativo de captura en el hotel.

La voz de la familia y la situación del niño

Desde Chile, la hermana de la víctima, Laura, confirmó que Luna contaba con medidas de protección formales: la mujer declaró que “Esto es una historia que viene hace mucho tiempo”, y añadió sobre el camino judicial previo: “tenía denuncia, orden de alejamiento, todo el toda la parte digamos de protocolos legales lo tenía cubierto y el final fue fatal”.

La familiar explicó que se enteró del caso por los medios y que su nombre fue mencionado para la eventual tutela del niño, aunque aclaró que el tema quedó “en manos del tribunal de familia o algo así”. Sobre su último contacto con Luna, señaló que la había notado “muy feliz, muy contenta”, inscripta para estudiar en la Universidad.

MÁS INFORMACIÓN. Quién es Pablo Laurta y cómo operaba Varones Unidos

Un perfil online con militancia antifeminista

Según sus propias cuentas, Laurta combinaba actividad empresarial con una narrativa que atacaba la “justicia feminista”. En sus perfiles, compartía adhesiones políticas y culturales de corte antifeminista y reproducía contenidos de “Varones Unidos”. Entre sus publicaciones, llegó a sostener: “La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas 'machito', es prueba suficiente de tu culpabilidad”.

También difundía un artículo con su caso como eje, cuyo título sostenía: “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”.

Qué sigue en la investigación

La Fiscalía mantiene abiertas las tres líneas principales: el doble femicidio, la desaparición del chofer de Uber y el incendio en la iglesia. En el expediente principal se evalúan, además, las circunstancias vinculadas a la tenencia del niño.

De acuerdo con las fuentes, “la causa está lejos de haber quedado cerrada” y continúa la producción de pruebas para esclarecer los hechos.

Con información de La Voz del Interior / Claudio Gleser.