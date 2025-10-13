La búsqueda de Martín Sebastián Palacios, remisero de 49 años, continúa en Entre Ríos, donde fue visto por última vez el 7 de octubre. El hombre fue quien trasladó a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y del secuestro de un menor en Córdoba.

Un hallazgo clave en la causa fue la billetera de Palacios, encontrada en la habitación del hotel donde fue detenido Laurta, según consignó Cadena 3. En el mismo lugar se secuestró ropa con manchas de sangre, que pertenecería al chofer desaparecido.

Según los investigadores, Palacios fue contratado para llevar al sospechoso desde Gualeguaychú hasta Córdoba, aunque las evidencias sugieren que nunca logró salir de Entre Ríos. Las fiscalías que intervienen en el caso manejan la hipótesis de que el chofer podría haber sido asesinado durante el trayecto.

Las cámaras de seguridad registraron el Toyota Corolla que conducía Palacios atravesando varios peajes, pero con signos de barro y suciedad, en contraste con el estado habitual del vehículo, que el remisero mantenía siempre en condiciones impecables.

Los operativos de búsqueda se concentran ahora en zonas cercanas al puente Victoria, donde se presume que podría hallarse el cuerpo. En esa área trabajan equipos policiales con perros rastreadores, drones y buzos tácticos.

De acuerdo con el análisis de las cámaras y antenas de telefonía, el recorrido del vehículo incluyó la Ruta Provincial 22, la Autovía Nacional 14, caminos rurales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional 18, San Salvador, Villaguay y finalmente Córdoba. La última señal del celular de Palacios fue registrada en General Campos.

Su familia denunció la desaparición el martes 7 de octubre, luego de que el propio remisero avisara que se dirigía a Entre Ríos para cumplir con un viaje privado. Desde entonces, no hubo más contacto, y la última persona que lo vio con vida fue Pablo Laurta.

La causa tomó un giro decisivo cuando se confirmó el doble femicidio en Córdoba y el secuestro del niño P., lo que motivó un Alerta Sofía nacional.

Horas después, Laurta fue detenido en Gualeguaychú mientras intentaba cruzar hacia Uruguay con el menor, lo que reorientó por completo la investigación sobre el paradero de Palacios.