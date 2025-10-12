La búsqueda del niño de 5 años reportado desaparecido tras el asesinato de su madre y su abuela en Córdoba terminó con un operativo en Gualeguaychú: la Policía de Entre Ríos detuvo a Pablo Laurta en el Hotel Berlín y rescató a su hijo P. R., quien fue puesto a resguardo en buen estado general. Según las investigaciones, Laurta es el principal sospechoso del doble femicidio y de haber sustraído al menor para huir.

De acuerdo con la información oficial, la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba llevó adelante la pesquisa bajo instrucciones del fiscal Gerardo Reyes, con seguimiento en tiempo real del trayecto del sospechoso desde el sábado alrededor de las 14, cuando tomó un remise cerca de la vivienda donde se produjo el hecho.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, relató la articulación con Entre Ríos: “En todo momento estuvimos comunicados e intercambiando información con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, para hacer un trabajo conjunto, que llegó a encontrar sano a Pedro, sin ponerlo en peligro en ninguna circunstancia ante la eventualidad de que su padre continuara armado”.

Desde Córdoba se activó el Alerta Sofía tras una comunicación de Quinteros con Paula Sánchez, responsable del protocolo, con el objetivo de impedir la eventual salida del niño del país. En paralelo, la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar informó el hallazgo del menor sano y salvo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú.

Ruta de escape y control fronterizo

Las fuentes coinciden en que Laurta, ciudadano uruguayo, intentaba abandonar Argentina. En Entre Ríos fue localizado cuando, según las primeras informaciones, organizaba su traslado en taxi para cruzar hacia Uruguay. Otra versión indica que planeaba utilizar una barcaza para atravesar el río Uruguay de manera ilegal, con el fin de eludir la captura y el alcance del Alerta Sofía.

Investigación por un incendio

Por otra parte, se investiga si hay alguna vinculación entre el presunto doble homicida con un incendio casi simultáneo en una iglesia evangélica cercana: mientras un parte descarta prima facie vinculación por el horario en que Laurta ya viajaba en taxi, se investiga si existe alguna conexión, tras un saldo fatal de dos niñas fallecidas.

Perfil del caso y medidas previas

Entre los elementos incorporados por la investigación se menciona que el menor, identificado como P. R. L., fue hallado “en perfecto estado de salud”.

La madre, Luna Giardina, había obtenido una orden de restricción y contaba con botón antipánico, que no llegó a activar, y que se había mudado a Córdoba cansada de los malos tratos.

En una de las versiones se sostiene que Giardina habría escapado de Uruguay con su hijo hacía casi tres años tras un intento de ahorcamiento.

También se conoció que Laurta habría creado páginas y publicaciones en redes sociales contra la víctima y que es señalado como creador de una cuenta vinculada a discursos de odio.

La activación del Alerta Sofía se combinó con alertas a Interpol y controles reforzados en pasos fronterizos. El niño quedó bajo resguardo de personal especializado de la Policía de Entre Ríos, “sano y sin ninguna lesión visible”, a la espera de las directivas judiciales.