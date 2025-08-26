El procedimiento ocurrió el lunes 25 de agosto en la localidad de Devoto, donde personal policial identificó a un joven de 19 años. Durante el palpado preventivo se le encontró una bolsa transparente con una sustancia vegetal, según informó la Policía.

Ante la situación, se hizo presente personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que realizó la prueba de campo con resultado positivo para marihuana. La sustancia y un teléfono celular fueron secuestrados.

El joven quedó a disposición de la fiscalía de turno.