Este jueves un joven de 28 años fue imputado por el delito de estafa en la ciudad de Morteros, tras ser sorprendido con tarjetas de crédito y débito pertenecientes a una mujer de 20 años.

La investigación se inició cuando la damnificada denunció en sede policial que se habían realizado compras en distintos comercios de la ciudad con su tarjeta, aportando datos del sospechoso.

Personal de Investigaciones realizó relevamientos de cámaras de seguridad, logrando identificar al joven, quien fue posteriormente controlado en la vía pública sobre calle Río Bamba.

Entre sus pertenencias se le secuestró una billetera con tarjetas a nombre de la denunciante, que entregó de manera voluntaria.

El joven fue trasladado a sede policial y quedó imputado por estafa, a disposición de la fiscalía interviniente.