Un control vehicular de la Guardia Provincial en la localidad de Clucellas culminó con la detención de una mujer que era buscada por la Justicia Federal de Rosario por una causa de narcotráfico. La orden de captura y detención en su contra databa de hace casi siete años, desde octubre de 2018.

El operativo se llevó a cabo el pasado martes 30 de septiembre, alrededor de las 20:35 horas, en el cruce de la Ruta Nacional N.º 19 y la provincial 13. Efectivos de la Guardia Provincial detuvieron e identificaron a los ocupantes de una camioneta pick-up.

La Identificación

El vehículo era conducido por un hombre, y la acompañante fue identificada como L.Y.A., ambos con domicilio en Granadero Baigorria. Al consultar los datos de la mujer en el sistema SIFCOP (Sistema de Información Federal para el Cumplimiento de Órdenes Judiciales), se constató que poseía un pedido de captura y detención vigente.

La orden había sido emitida por el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario por una causa relacionada con estupefacientes.

Ante el hallazgo, el personal policial se comunicó con el fiscal de turno, quien instruyó que se estableciera contacto directo con el juzgado federal requirente. Finalmente, la mujer fue formalmente detenida y quedó inmediatamente ligada a la causa de narcotráfico.

La detención subraya la importancia de los operativos de control en ruta y el uso del sistema SIFCOP para ejecutar órdenes judiciales pendientes, incluso con años de antigüedad, en el combate contra el crimen federal.