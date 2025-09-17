Un hombre de 30 años fue detenido este martes en barrio San Cayetano en el marco de una causa por abuso sexual.

Según indicó la Policía, el procedimiento fue realizado por personal de Investigaciones en la intersección de calles José Teobaldo e Italia.

De acuerdo a esta fuente, el detenido quedó alojado como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo.

Interviene en la causa la fiscalía de 2° turno.