La Policía de la División Investigaciones de San Francisco detuvo este viernes a un adolescente de 16 años, acusado de robar una motocicleta en el barrio San Cayetano. El procedimiento se realizó en una vivienda de barrio Acapulco de la localidad de Josefina, donde el joven fue aprehendido en un allanamiento que arrojó resultado positivo. Se trata de un menor reincidente, que ya había estado detenido en el Complejo Esperanza por hechos similares.

El hecho delictivo ocurrió el pasado 2 de septiembre. Un hombre de 77 años, denunció que un "conocido personaje" se había llevado su motocicleta Gilera 110cc, que había dejado estacionada sobre Av. Brigadier Bustos al 1800.

Durante el allanamiento en la vivienda de Calle 5, los agentes procedieron al secuestro de un pantalón de jogging de color gris, elemento que se presume habría utilizado el menor al momento de cometer el robo.

El adolescente y el elemento incautado quedaron a disposición de la Fiscalía de 1° Turno, a cargo del Dr. Gieco.