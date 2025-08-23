La Policía de Investigaciones detuvo este sábado en barrio Acapulco de Josefina a un joven de 21 años con orden de captura vigente por un hecho de robo calificado ocurrido en San Francisco, provincia de Córdoba.

Los procedimientos se realizaron en el marco de un exhorto judicial y contaron con colaboración policial local, según informó la institución.

Las diligencias fueron solicitadas por el fiscal de 1° Turno de la Unidad Fiscal San Francisco, Oscar Gieco, con intervención del Juzgado de Control a cargo de Fabricio Girardi.

Los allanamientos se concretaron en tres domicilios de barrio Acapulco, ubicados en calle 12 al 200, calle 10 al 500 y calle 10 sin numeración. En el operativo participó personal del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XIX.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron una escopeta calibre 16 con cartuchos, una carabina con cargador, un revólver con proyectiles y prendas de vestir vinculadas a la investigación.

El detenido, junto con los elementos incautados, fue entregado a personal de Investigaciones de San Francisco, de acuerdo con lo requerido por la Fiscalía de esa jurisdicción.