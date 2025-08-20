Un hombre fue detenido en Arroyito, sospechado de haber participado en un robo calificado ocurrido a comienzos de agosto en San Guillermo. El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

Según pudo saber El Periódico, la investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien reportó el robo de una suma importante de dinero y otros elementos de valor. Bajo la conducción de la fiscal Silvina Verney, los agentes identificaron una camioneta Toyota Hilux presuntamente utilizada durante el hecho.

Las tareas de campo se extendieron a Balnearia, Marull y Arroyito, donde lograron establecer la identidad del presunto autor. Con órdenes de allanamiento emitidas por la justicia, la PDI realizó procedimientos simultáneos en domicilios de Balnearia y Arroyito, con colaboración de la Unidad Regional XIII y de la Policía de Córdoba.

En el operativo fue detenido un hombre y se secuestraron la Toyota Hilux, prendas de vestir coincidentes con las descriptas en la causa, un millón de pesos en efectivo y un teléfono celular.

El detenido fue trasladado a Santa Fe para quedar a disposición de la justicia interviniente.