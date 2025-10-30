Un joven de 21 años fue detenido este jueves por su presunta participación en una riña ocurrida el miércoles por la noche en el playón de barrio Sucre, en la ciudad de Morteros. En ese altercado producido en la vía pública resultó herido de gravedad un joven de 19 años.

La detención se concretó durante un allanamiento en una vivienda de calle Suipacha de dicha ciudad en el marco de la investigación por el hecho de lesiones graves. El arrestado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción Morteros.

Por otro lado, la víctima permanece internada en el Hospital Dr. Sauret, donde fue intervenida quirúrgicamente por lesiones abdominales que derivaron en la extirpación del bazo, de acuerdo a lo informado previamente por la Policía.

Personal de la División Investigaciones continúa con la recolección de evidencia para esclarecer las circunstancias del hecho.