Kevin Torres, padre biológico de Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado el 9 de julio en Frontera durante una emboscada con presunto trasfondo narco, fue detenido en los Tribunales de Rafaela.

El hombre había sido citado a declarar en la causa por la muerte de su hijo, pero quedó arrestado por otra investigación judicial en su contra.

Según informa Up San Francisco, la fiscal Fabiana Bertero ordenó su detención debido a que Torres está acusado por un episodio de amenazas calificadas con uso de arma de fuego ocurrido en febrero de este año en barrio Acapulco, localidad de Josefina. Este hecho no tiene relación con el crimen de su hijo y se remonta a varios meses antes del homicidio que conmovió a toda la región.

Durante la mañana del martes se llevó a cabo la audiencia imputativa contra Torres, y la Justicia resolvió que permanezca detenido con prisión preventiva en la alcaidía de Rafaela. Se trata del mismo establecimiento donde actualmente se encuentran alojados los tres acusados por el asesinato de Zamir.