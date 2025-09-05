Detuvieron al hombre que se atrincheró con un arma tras recibir una orden de exclusión
Fuerzas de seguridad trabajaron en un domicilio de barrio Vélez Sarsfield para que el detenido depusiera su actitud de quitarse la vida con un arma de fuego que poseía.
Horas de tensión se vivieron en barrio Vélez Sarsfield cuando un hombre de 66 años se atrincheró en su casa y amenazaba con quitarse la vida. El disparador de la crisis se dio cuando efectivos policiales le notificaron de una orden de exclusión del hogar que se negaba a acatar.
El hombre, tras ser advertido, se encerró en su domicilio de Moreno al 900 y exhibió un arma de fuego con la que amenaza atentar contra sí mismo.
Se movilizaron los cuerpos especiales del ETER y el SEOM para dialogar y que depusiera su actitud. Alrededor la policía y Guardia Local montaron un perímetro de seguridad, mientras que aguardaba el servicio de emergencias en la zona.
Finalmente, de acuerdo a la información a la que accedió El Periódico, después de más de una hora el hombre se entregó, los efectivos ingresaron a la propiedad y lograron reducirlo y detenerlo.