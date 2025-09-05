Horas de tensión se vivieron en barrio Vélez Sarsfield cuando un hombre de 66 años se atrincheró en su casa y amenazaba con quitarse la vida. El disparador de la crisis se dio cuando efectivos policiales le notificaron de una orden de exclusión del hogar que se negaba a acatar.

El hombre, tras ser advertido, se encerró en su domicilio de Moreno al 900 y exhibió un arma de fuego con la que amenaza atentar contra sí mismo.

Se movilizaron los cuerpos especiales del ETER y el SEOM para dialogar y que depusiera su actitud. Alrededor la policía y Guardia Local montaron un perímetro de seguridad, mientras que aguardaba el servicio de emergencias en la zona.

Finalmente, de acuerdo a la información a la que accedió El Periódico, después de más de una hora el hombre se entregó, los efectivos ingresaron a la propiedad y lograron reducirlo y detenerlo.