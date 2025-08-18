Detuvieron a una persona y secuestraron un arma de fuego en allanamientos en Frontera

Un hombre fue detenido y se le secuestró un arma de fuego durante una serie de allanamientos realizados en Frontera, en el marco de una investigación por robo calificado. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Control de San Francisco..

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Control de San Francisco y los llevó adelante la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, con colaboración de los Grupos de Operaciones Tácticas de las Unidades Regionales V, X, XII y XVI, y efectivos de los Distritos Operativos Rafaela, Sunchales y San Cristóbal.

Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en calle 106 al 800, 106 y 21, y 72. En esta última vivienda, un joven intentó fugarse saltando un tapial, pero fue interceptado por el personal y quedó aprehendido. En total, se incautaron cuatro teléfonos celulares, un pistolón calibre 7.40 y varias municiones.

A la persona detenida se dispuso que lo investiguen por tenencia indebida de arma de fuego contra C.L., V.D. y P.T., mientras que el joven aprehendido, S.J., fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad.