Un hombre de 36 años y una mujer de 18 fueron detenidos en la mañana del lunes 23 de septiembre en barrio Sarmiento, San Francisco, luego de ser señalados por sustraer herramientas de una vivienda.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 11:15 en la intersección de calles Dante Alighieri y 1º de Mayo. Un vecino de 53 años alertó al personal del Comando de Acción Preventiva tras observar a la pareja salir del domicilio de otro vecino llevando una caja de herramientas. El mismo logró interceptarlos hasta la llegada de los agentes.

Siempre según la información policial, el damnificado reconoció como propias una caja de herramientas y una amoladora.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía de turno.