Detuvieron a una joven en Frontera por el presunto robo de una billetera
La sospechosa fue identificada en la vía pública tras la denuncia de una vecina, quien la señaló como autora del hecho.
Este fin de semana personal del Comando Radioeléctrico de Frontera aprehendió una joven vinculada a un hecho ilícito denunciado horas antes en Comisaría 6ª.
Según la denuncia, una mujer se presentó en el domicilio de la víctima solicitando permiso para ingresar a cambiarse de ropa. Posteriormente, la denunciante advirtió la falta de una billetera con documentación y dinero en efectivo.
Tras ser comisionados a calle 72, entre calles 5 y 7, los efectivos identificaron a una joven, quien fue reconocida por la damnificada como autora del hecho, por lo que fue trasladada a sede policial.
Se dio intervención al fiscal de turno, quien impartió las directivas correspondientes.