Este fin de semana personal del Comando Radioeléctrico de Frontera aprehendió una joven vinculada a un hecho ilícito denunciado horas antes en Comisaría 6ª.

Según la denuncia, una mujer se presentó en el domicilio de la víctima solicitando permiso para ingresar a cambiarse de ropa. Posteriormente, la denunciante advirtió la falta de una billetera con documentación y dinero en efectivo.

Tras ser comisionados a calle 72, entre calles 5 y 7, los efectivos identificaron a una joven, quien fue reconocida por la damnificada como autora del hecho, por lo que fue trasladada a sede policial.

Se dio intervención al fiscal de turno, quien impartió las directivas correspondientes.