Efectivos policiales detuvieron a una mujer en un local comercial del centro de San Francisco tras la denuncia de la propietaria porque le habían sustraido dinero.

El hecho sucedió este jueves y fue advertido por la propietaria del lugar que vio a una joven que era su empleada llevándose dinero.

A la mujer de 20 años se le realizó el palpado preventido encontrando una suma que no se precisó. Debido a esto la joven fue detenida y trasladada a la sede policial.