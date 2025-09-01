Un joven de 27 años fue detenido en la mañana de este lunes en barrio San Cayetano de San Francisco, según informó la Policía. El procedimiento ocurrió en una vivienda de calle Tomasa Sosa al 1400.

De acuerdo a la información policial, el detenido se encontraba dentro del domicilio de una mujer de 27 años, con la cual mantiene medidas cautelares vigentes.

El hombre fue trasladado y quedó alojado en sede policial, a disposición de la fiscalía de turno.