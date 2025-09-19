Un joven de 18 años fue detenido esta madrugada en barrio Parque, en San Francisco, tras ser sorprendido robando la batería de un automóvil.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:40, cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) observó al joven manipulando el capó de un Renault 18. Al notar la presencia policial, intentó huir a pie, pero fue interceptado a pocos metros.

Según informó la Policía, al momento de la aprehensión tenía en su poder una batería que había sido sustraída del vehículo, propiedad de una mujer.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía de turno.