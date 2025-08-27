Detuvieron a un joven por amenazas y resistencia a la autoridad en barrio Parque
El hecho ocurrió en la vía pública. El joven empuñó un arma blanca y profirió amenazas contra personal policial.
Un joven de 18 años fue detenido en la tarde del martes en barrio Parque, en la ciudad de San Francisco, tras amenazar e insultar a personal policial mientras se encontraba alterado en la vía pública.
De acuerdo a la información del CAP, momentos antes los efectivos entrevistaron al joven, quien gritaba y afirmaba que “iba a matar a todos”. Al solicitarle que ingresara a su domicilio, extrajo un arma blanca y continuó con las amenazas.
El joven fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno.