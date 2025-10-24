Detuvieron a un joven con una réplica de arma de fuego tras causar disturbios en el casino
El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en pleno centro de San Francisco. El joven, de 20 años, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía de turno.
Un joven de 20 años fue detenido este viernes por la mañana en el casino ubicado en avenida Libertador Norte y Mitre, en el centro de San Francisco, luego de causar disturbios y portar una réplica de arma de fuego entre sus prendas.
Según informó personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), el procedimiento se realizó alrededor de las 07:10 cuando los efectivos brindaron colaboración al personal adicional de seguridad del establecimiento.
El joven fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía de turno por infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana (CCC).