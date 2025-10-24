Un joven de 20 años fue detenido este viernes por la mañana en el casino ubicado en avenida Libertador Norte y Mitre, en el centro de San Francisco, luego de causar disturbios y portar una réplica de arma de fuego entre sus prendas.

Según informó personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), el procedimiento se realizó alrededor de las 07:10 cuando los efectivos brindaron colaboración al personal adicional de seguridad del establecimiento.

El joven fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía de turno por infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana (CCC).