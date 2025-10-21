Este martes personal de la División Investigaciones de San Francisco detuvo a un hombre de 22 años sobre quien pesaba un pedido de detención vigente.

La aprehensión se concretó en avenida Libertador Sur, en barrio Catedral, donde fue localizado el sujeto que es investigado por hurto calificado.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno.