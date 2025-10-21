Detuvieron a un joven con pedido de captura en San Francisco
El procedimiento fue realizado por la División Investigaciones en barrio Catedral y el joven detenido tiene 22 años y se encontraba en la vía pública.
Este martes personal de la División Investigaciones de San Francisco detuvo a un hombre de 22 años sobre quien pesaba un pedido de detención vigente.
La aprehensión se concretó en avenida Libertador Sur, en barrio Catedral, donde fue localizado el sujeto que es investigado por hurto calificado.
El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno.