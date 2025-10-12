El operativo se realizó en la intersección de las calles Deán Funes y Moreno, en barrio Vélez Sarsfield, donde se concretó la aprehensión y el secuestro de $330.800 y diversos elementos vinculados a la causa.

Según informó la FPA, el detenido formaba parte de la organización desbaratada el pasado jueves, en la que se había detenido a cuatro personas y se habían incautado 313 dosis de cocaína, 163 de marihuana, dos balanzas digitales, una planta de cannabis sativa y $7.211.000.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado del aprehendido y de las evidencias secuestradas a sede judicial.