Un hombre de 30 años fue detenido este mediodía en San Francisco, luego de ser sorprendido robando en un comercio. Fue aprehendido a pocas cuadras del lugar.

Según informó la Policía, personal de la Sección Motorizada acudió al local ubicado en barrio La Milka tras un aviso. En el lugar, la propietaria, una mujer mayor, manifestó que un hombre había dañado la vidriera del comercio y sustraído elementos.

Momentos después, el autor fue detenido en flagrancia en inmediaciones del lugar. Fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno.